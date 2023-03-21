Березень, 20 в 23:24

Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Bloomberg.

Через вето Будапешта головний дипломат ЄС Жозеп Боррель оприлюднив заяву від свого імені, в якій рішення МКС “узяв до відома”.

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– ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини і звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні, – йдеться у заяві Борреля, опублікованій у неділю ввечері.

Крім цього, у понеділок міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина також не підписала.

Очікується, що ордер на арешт президента РФ фігуруватиме і у висновках засідання Європейської ради, яке відбудеться 23-24 березня.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.