Березень, 20 в 7:45

У Європейському Союзу взяли до відома й підтримують рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС.

Так, Європейський Союз взяв до уваги рішення II досудової палати Міжнародного кримінального суду щодо ордерів на арешт президента РФ Путіна та російської омбудсменки Львової-Бєлової, у зв’язку із підозрою у примусовій незаконній депортації українських дітей на територію РФ.

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У заяві наголошується, що Європейський Союз заохочує подальші зусилля для забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини Росії проти України.

– Євросоюз розглядає рішення МКС як початок процесу притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини та звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні, – йдеться у заяві високого представника ЄС.

Нагадаємо, що 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової.

Раніше міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн заявив, що Німеччина заарештує Путіна, якщо той ступить на їхню землю.