РФ намагається відновити в Європі шпигунську мережу – Politico

Квітень, 04 в 16:07

Після масової висилки російських розвідників, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям, Кремль намагається відновити шпигунську мережу, щоб моніторити виробництво і постачання західних озброєнь в Україну, пише Politico.

За даними видання, з моменту вторгнення в Україну з Європи, зокрема з Франції, Бельгії та Німеччини, вислано понад 400 російських розвідників, що різко обмежило можливості Кремля для шпигунства.

Директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що важливою мішенню для росіян є збір інформації про критичну інфраструктуру Європи, а пріоритетом – моніторинг “виробництва і постачання західних озброєнь в Україну”, тому РФ вербує людей скрізь, де тільки може.

Зараз дивляться

– Російська військова розвідка регулярно збирає тактичну і оперативну розвідувальну інформацію про військову і цивільну стратегічну інфраструктуру в Литві і сусідніх з Росією країнах: від військових частин до енергетичної інфраструктури, – уточнив він.

Загалом серія арештів по всій Європі, як зазначає Politico, безумовно свідчить про рішучість Росії зібрати якомога більше інформації про оборонні об’єкти і військові плани НАТО.

У березні координатор польських спецслужб, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський заявив, що російські шпигуни, яких викрили у Польщі, відстежували постачання зброї для України та готували диверсії, щоби все зірвати.