Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини

РФ намагається відновити в Європі шпигунську мережу – Politico

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Шпигуни РФ
Фото: Depositphotos

Після масової висилки російських розвідників, які працювали в Європі під дипломатичним прикриттям, Кремль намагається відновити шпигунську мережу, щоб моніторити виробництво і постачання західних озброєнь в Україну, пише Politico.

За даними видання, з моменту вторгнення в Україну з Європи, зокрема з Франції, Бельгії та Німеччини, вислано понад 400 російських розвідників, що різко обмежило можливості Кремля для шпигунства.

Директор Департаменту державної безпеки Литви Дарюс Яунішкіс заявив, що важливою мішенню для росіян є збір інформації про критичну інфраструктуру Європи, а пріоритетом – моніторинг “виробництва і постачання західних озброєнь в Україну”, тому РФ вербує людей скрізь, де тільки може.

Зараз дивляться

– Російська військова розвідка регулярно збирає тактичну і оперативну розвідувальну інформацію про військову і цивільну стратегічну інфраструктуру в Литві і сусідніх з Росією країнах: від військових частин до енергетичної інфраструктури, – уточнив він.

Загалом серія арештів по всій Європі, як зазначає Politico, безумовно свідчить про рішучість Росії зібрати якомога більше інформації про оборонні об’єкти і військові плани НАТО.

Читайте
Загроза була реальною: У Міноборони Польщі підтвердили розкриття шпигунської мережі РФ

У березні координатор польських спецслужб, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський заявив, що російські шпигуни, яких викрили у Польщі, відстежували постачання зброї для України та готували диверсії, щоби все зірвати.

Джерело: Politico
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка