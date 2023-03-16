Загроза була реальною: У Міноборони Польщі підтвердили розкриття шпигунської мережі РФ

Березень, 16 в 12:47

Міністр оборони Маріуш Блащак підтвердив, що офіцери Агентства внутрішньої безпеки ліквідували в країні шпигунську мережу, яка діяла на користь РФ.

Про це він сказав в ефірі Polskie Radio.

На запитання, чи існувала загроза для критичної інфраструктури з боку викритої шпигунської мережі, міністр відповів ствердно.

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– Звичайно, це була шпигунська група, вони збирали інформацію на користь тих, хто напав на Україну, вчиняв воєнні злочини, загроза була реальною, – сказав він.

Блащак зазначив, що “якщо ми маємо справу зі шпигунською мережею, то, звичайно, ці люди збирають інформацію для якоїсь конкретної мети”.

Він зазначив, що оскільки на Україну напала Росія, а на Польщу було скоєно гібридну атаку з території Білорусі, “ми маємо справу з такою ситуацією, що ці люди діють на шкоду нашій країні”.

– Немає жодних сумнівів, що ми живемо в час, коли Росія вирішила відтворити свою імперію. Вона завжди була загрозою для Польщі, незалежно від того, чи вона була білою, чи червоною, чи тепер путінською, – додав глава Міноборони.

Раніше у RMF FM з посиланням на власні джерела повідомили, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) викрило російську шпигунську мережу, яка мала здійснювати підготовку до диверсій в країні.