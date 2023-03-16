Шпигуни РФ в Польщі відстежували постачання зброї для України і готували диверсії, щоб все зірвати

Березень, 16 в 21:59

Російські шпигуни, яких викрили у Польщі, відстежували постачання зброї для України та готували диверсії, щоб все зірвати.

Про це розповів координатор польських спецслужб, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

– Матеріали слідства вказують, що група проводила моніторинг залізничних шляхів. Серед її завдань було розпізнавання, моніторинг та документування транспорту з озброєнням для України. Затримані готували також диверсійні дії, що мали на меті паралізувати постачання обладнання, зброї та іншої допомоги Україні, – сказав він.