Шпигуни РФ в Польщі відстежували постачання зброї для України і готували диверсії, щоб все зірвати
Російські шпигуни, яких викрили у Польщі, відстежували постачання зброї для України та готували диверсії, щоб все зірвати.
Про це розповів координатор польських спецслужб, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.
– Матеріали слідства вказують, що група проводила моніторинг залізничних шляхів. Серед її завдань було розпізнавання, моніторинг та документування транспорту з озброєнням для України. Затримані готували також диверсійні дії, що мали на меті паралізувати постачання обладнання, зброї та іншої допомоги Україні, – сказав він.
За словами Камінського, моніторинг та передавання інформації здійснювали через приховані камери та GPS-передавачі. Останні встановлювали безпосередньо на транспорт, яким перевозили озброєння та інші види допомоги для України.
Раніше місцеве видання RMF24 стверджувало, що спецслужби виявили десятки прихованих камер. Усі вони були встановлені в Підкарпатському воєводстві – біля аеропорту Яшьонка поблизу Жешува.
Журналісти зазначають, що це головний логістичний вузол, через який західне озброєння та амуніція постачається до України.
– Затримані могли готувати диверсійні дії, а також передавати до Росії інформацію про конвої. Це допомогло б у наведенні ракетного удару вже на території України, – цитує Polsat спеціаліста з питань безпеки, професора Даніеля Бочковського.
Загалом співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (АВБ) затримали дев’ять іноземців, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби.
Шістьох з них суд вже арештував, ще трьох, як сподіваються силовики, відправлять під арешт найближчим часом.
Фото: Міноборони Польщі