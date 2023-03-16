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Факти / Світ

Шпигуни РФ в Польщі відстежували постачання зброї для України і готували диверсії, щоб все зірвати

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Армія Польщі

Російські шпигуни, яких викрили у Польщі, відстежували постачання зброї для України та готували диверсії, щоб все зірвати.

Про це розповів координатор польських спецслужб, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

– Матеріали слідства вказують, що група проводила моніторинг залізничних шляхів. Серед її завдань було розпізнавання, моніторинг та документування транспорту з озброєнням для України. Затримані готували також диверсійні дії, що мали на меті паралізувати постачання обладнання, зброї та іншої допомоги Україні, – сказав він.

За словами Камінського, моніторинг та передавання інформації здійснювали через приховані камери та GPS-передавачі. Останні встановлювали безпосередньо на транспорт, яким перевозили озброєння та інші види допомоги для України.

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Раніше місцеве видання RMF24 стверджувало, що спецслужби виявили десятки прихованих камер. Усі вони були встановлені в Підкарпатському воєводстві – біля аеропорту Яшьонка поблизу Жешува.

Журналісти зазначають, що це головний логістичний вузол, через який західне озброєння та амуніція постачається до України.

– Затримані могли готувати диверсійні дії, а також передавати до Росії інформацію про конвої. Це допомогло б у наведенні ракетного удару вже на території України, – цитує Polsat спеціаліста з питань безпеки, професора Даніеля Бочковського.

Загалом співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (АВБ) затримали дев’ять іноземців, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Шістьох з них суд вже арештував, ще трьох, як сподіваються силовики, відправлять під арешт найближчим часом.

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Фото: Міноборони Польщі

Джерело: BBC Україна
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