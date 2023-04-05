Дуда сподівається, що Україна отримає додаткові гарантії безпеки на саміті НАТО

Квітень, 05 в 15:18

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна може отримати додаткові гарантії безпеки під час саміту НАТО у Вільнюсі влітку цього року.

Про це він сказав на пресконференції у Варшаві після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

— Ми хочемо отримати на саміті НАТО у Вільнюсі додаткові гарантії безпеки, які будуть підтримкою українським воїнам у боротьбі проти загарбників. Сподіваємося, що такі гарантії для України ми зможемо отримати, – сказав він.

Дуда наголосив, що Україна має якнайшвидше стати повноправним членом ЄС і НАТО. Він також розповів, що головною темою переговорів була безпека.

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— Польща – третя країна за військовою підтримкою України. Ми передали понад 300 танків, САУ Краб, інше обладнання, – сказав він.

За словами президента Польщі, обговорювалися також “історичні питання, які є ранами для багатьох родин”. За словами Дуди, між ним та Зеленським немає тем табу і вони будуватимуть відносини, спираючись на чесну політику пам’яті.

Дуда нагадав також, що Польща є найбільшим економічним партнером України, і висловив сподівання, що “західний напрям економічної активності України буде збережено”.

5 квітня Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі, де зустрівся з польським президентом Анджеєм Дудою. У канцелярії польського президента повідомили, що Дуда відзначив Зеленського найвищою нагородою Польщі – орденом Білого Орла.