Зеленський зустрівся з Дудою, президенту України вручили найвищу нагороду Польщі

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Сьогодні, 5 квітня, у Варшаві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди.

Про це повідомляє Офіс президента.

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У канцелярії польського президента повідомили, що Дуда відзначив Зеленського найвищою нагородою Польщі – орденом Білого Орла.

Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zasług w pogłębianiu stosunków między Polską a Ukrainą, działalność na rzecz bezpieczeństwa, niezłomność w obronie praw człowieka odznaczony Orderem Orła Białego. pic.twitter.com/N73RuaGweW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Оновлено о 15:30

Президент України Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді та зазначив, що для нього велика честь отримати найвищу державну нагороду Польщі – орден Білого Орла.

– Велика честь для мене отримати від Президента Польщі Анджея Дуди найвищу державну нагороду Польщі – орден Білого Орла. Вона – для тих, хто на своїх плечах несе цю перемогу. Для народу України, наших військових, які боронять нашу державу, нашу незалежність і точно виборюють перемогу для України, для Польщі, для всієї Європи й світу. Дякую, – прокоментував президент України.

Нагадаємо, прессекретар глави держави Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський у Варшаві зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, а також буде багато зустрічей із представниками Сенату та бізнесу, з польськими рятувальниками та волонтерами, з мерами прикордонних з Україною міст тощо.