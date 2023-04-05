Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

Зеленський зустрівся з Дудою, президенту України вручили найвищу нагороду Польщі

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Зеленський зустрівся з Дудою, президенту України вручили найвищу нагороду Польщі

Сьогодні, 5 квітня, у Варшаві відбулася офіційна церемонія зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зараз дивляться

У канцелярії польського президента повідомили, що Дуда відзначив Зеленського найвищою нагородою Польщі – орденом Білого Орла.

 

 

Оновлено о 15:30

Президент України Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді та зазначив,  що для нього велика честь отримати найвищу державну нагороду Польщі – орден Білого Орла.

– Велика честь для мене отримати від Президента Польщі Анджея Дуди найвищу державну нагороду Польщі – орден Білого Орла.

Вона – для тих, хто на своїх плечах несе цю перемогу. Для народу України, наших військових, які боронять нашу державу, нашу незалежність і точно виборюють перемогу для України, для Польщі, для всієї Європи й світу. Дякую, – прокоментував президент України.

Нагадаємо, прессекретар глави держави Сергій Никифоров повідомляв, що Зеленський у Варшаві зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, а також буде багато зустрічей із представниками Сенату та бізнесу, з польськими рятувальниками та волонтерами, з мерами прикордонних з Україною міст тощо.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка