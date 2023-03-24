Веслі Кларк: Крим – це вирішальна територія у війні з Росією

Березень, 24 в 15:07

Тимчасово окупований півострів Крим є вирішальною територією, звільнення якої змусить російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це в інтерв’ю CNN заявив колишній командувач сил НАТО в Європі Веслі Кларк, коментуючи ситуацію навколо Бахмуту.

– У них (українських військових. – Ред.) є два варіанти, як прорватися до Бахмуту. Використати контрнаступ для того, щоб втягнути резерви росіян у закриту зону ураження, або здійснити прорив під Бахмут, а потім розосередитися і зайняти фланги, відкинувши росіян на схід, – сказав він.

За словами Кларка, вирішальною територією є Крим.

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– І що б не сталося на півночі, добре, якщо це знищить або притисне російські сили. Та якщо ми хочемо посадити Путіна за стіл переговорів, нам треба йти до Криму, – додав генерал у відставці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.

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