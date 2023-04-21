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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Тепер Україна зможе звільнити ще більше території: Столтенберг про контрнаступ ЗСУ

Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він впевнений у тому, що Україна готова відвоювати більше території в результаті майбутнього контрнаступу.

Як повідомляє AFP, про це Столтенберг сказав журналістам у Німеччині, відповідаючи на запитання, чи має Україна все необхідне для успішного проведення контрнаступу.

— Я впевнений, що тепер вони зможуть звільнити ще більше території. Одне з головних питань сьогоднішнього дня полягало в тому, щоб проаналізувати всі можливості, системи, запаси, які потрібні українцям для того, щоб мати змогу відвоювати більше території, – сказав генсек.

За словами Столтенберга, наразі основна увага Північноатлантичного блоку спрямована на те, щоб Україна здобула перемогу над неспровокованим вторгненням Росії, а після закінчення війни Київ мав “стримування для запобігання новим нападам”.

Сьогодні, 21 квітня, на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася 11-та зустріч Контактної групи з оборони України, більш відомої як формат Рамштайн.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала зелене світло для тісної співпраці з Агенцією закупівель НАТО.

Він додав, що обговорив зі Столтенбергом низку важливих проєктів, зокрема щодо співпраці з Агентством закупівель НАТО. За словами Резнікова, це дозволить отримувати “найкращі в лізі” поради для Міноборони.

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Джерело: AFP
Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО, Україна
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