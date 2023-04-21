Україна погодила тіснішу співпрацю з НАТО в оборонних закупівлях – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала зелене світло для тісної співпраці з Агенцією закупівель НАТО.

Про це очільник Міноборони написав на своїй сторінці у Twitter після розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомив міністр, вони обговорили низку важливих проєктів, зокрема щодо співпраці з Агентством закупівель НАТО. За словами Резнікова, це дозволить отримувати “найкращі в лізі” поради для Міністерства оборони.

— Нам потрібні відмінні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, так і для того, щоб бути ефективними в майбутньому, – написав він.

Резніков додав, що Україна вже досягла “безпрецедентного” рівня оперативної сумісності з НАТО.

Excellent discussion with NATO Secretary General @jensstoltenberg

I expressed my gratitude to him for coordinating the Alliance’s assistance to Ukraine.

On the eve of the Vilnius summit, a number of concrete projects were discussed. I’m happy to have a green light for our close… pic.twitter.com/jcmndb8FOo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023

За його словами, Україна вже де-факто є частиною простору безпеки Альянсу. Міністр висловив сподівання, що це пришвидшить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО.

20 квітня стало відомо про візит до Києва генсека НАТО Єнса Столтенберга. Це його перша поїздка в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Під час зустрічі із Зеленським генсек сказав, що на саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.

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