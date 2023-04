Україна погодила тіснішу співпрацю з НАТО в оборонних закупівлях – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала зелене світло для тісної співпраці з Агенцією закупівель НАТО.

Про це очільник Міноборони написав на своїй сторінці у Twitter після розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Як повідомив міністр, вони обговорили низку важливих проєктів, зокрема щодо співпраці з Агентством закупівель НАТО. За словами Резнікова, це дозволить отримувати “найкращі в лізі” поради для Міністерства оборони.

Резніков додав, що Україна вже досягла “безпрецедентного” рівня оперативної сумісності з НАТО.

Excellent discussion with NATO Secretary General @jensstoltenberg

I expressed my gratitude to him for coordinating the Alliance’s assistance to Ukraine.

On the eve of the Vilnius summit, a number of concrete projects were discussed.

I’m happy to have a green light for our close… pic.twitter.com/jcmndb8FOo

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023