Україна погодила тіснішу співпрацю з НАТО в оборонних закупівлях – Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна отримала зелене світло для тісної співпраці з Агенцією закупівель НАТО.
Про це очільник Міноборони написав на своїй сторінці у Twitter після розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Як повідомив міністр, вони обговорили низку важливих проєктів, зокрема щодо співпраці з Агентством закупівель НАТО. За словами Резнікова, це дозволить отримувати “найкращі в лізі” поради для Міністерства оборони.
— Нам потрібні відмінні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, так і для того, щоб бути ефективними в майбутньому, – написав він.
Резніков додав, що Україна вже досягла “безпрецедентного” рівня оперативної сумісності з НАТО.
Excellent discussion with NATO Secretary General @jensstoltenberg
I expressed my gratitude to him for coordinating the Alliance’s assistance to Ukraine.
On the eve of the Vilnius summit, a number of concrete projects were discussed.
I’m happy to have a green light for our close… pic.twitter.com/jcmndb8FOo
— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 21, 2023
За його словами, Україна вже де-факто є частиною простору безпеки Альянсу. Міністр висловив сподівання, що це пришвидшить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО.
20 квітня стало відомо про візит до Києва генсека НАТО Єнса Столтенберга. Це його перша поїздка в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Під час зустрічі із Зеленським генсек сказав, що на саміті у Вільнюсі країни-члени НАТО готуються обговорювати питання членства України та гарантії безпеки для неї.