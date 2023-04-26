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Світові новини
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Польща у травні почне обслуговування танків Leopard-2 з України – Блащак

Маріуш Блащак

Центр технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard-2 з України відкриється у Польщі в травні на базі заводу Бумар-Лабенди в Гливицях (Сілезьке воєводство).

Про це заявив глава Міноборони країни Маріуш Блащак, повідомляє Польське радіо.

– Танки Leopard 2А4 та 2А6 з України обслуговуватимуть і ремонтуватимуть на заводі Бумар-Лабенди в Гливицях. Цей центр обслуговування почне працювати в травні, – наголосив міністр оборони.

За його словами, створення цього центру стане поштовхом для розвитку заводу та створення нових робочих місць у Гливицях.

Блащак пояснив, що обрали саме це підприємство, оскільки там уже протягом 20 років обслуговують, ремонтують і модернізують танки Leopard 2A4, а також польські танки Т-72.

У п’ятницю, 21 квітня, Україна, Польща та Німеччина підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків України Leopard-2.

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Leopard 2A4

Фото: Міноборони Польщі

Джерело: Інтерфакс-Україна
Війна в Україні, Польща, Танки для України, Україна-Польща
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