Польща у травні почне обслуговування танків Leopard-2 з України – Блащак

Центр технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків Leopard-2 з України відкриється у Польщі в травні на базі заводу Бумар-Лабенди в Гливицях (Сілезьке воєводство).

Про це заявив глава Міноборони країни Маріуш Блащак, повідомляє Польське радіо.

– Танки Leopard 2А4 та 2А6 з України обслуговуватимуть і ремонтуватимуть на заводі Бумар-Лабенди в Гливицях. Цей центр обслуговування почне працювати в травні, – наголосив міністр оборони.

За його словами, створення цього центру стане поштовхом для розвитку заводу та створення нових робочих місць у Гливицях.

Блащак пояснив, що обрали саме це підприємство, оскільки там уже протягом 20 років обслуговують, ремонтують і модернізують танки Leopard 2A4, а також польські танки Т-72.

У п’ятницю, 21 квітня, Україна, Польща та Німеччина підписали Лист про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та ремонту основних бойових танків України Leopard-2.

Фото: Міноборони Польщі

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.