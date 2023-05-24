Готові підтримувати Україну роками – Сунак про плани союзників

Захід готовий роками підтримувати Україну у війні, яку розв’язала проти неї Росія.

У цьому під час оборонної конференції після саміту лідерів G7 запевнив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Очільник британського уряду наголошує: стратегія Росії, що полягає у вичікуванні втоми Заходу від війни в Україні, не спрацює.

За його словами, наразі союзники обговорюють, які довгострокові багатосторонні та двосторонні угоди з безпеки можна укласти з Україною.

Нагадаємо, що напередодні прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав “абсолютно неправильними” спроби заморозити війну РФ проти України на нинішньому етапі.

Ріші Сунак наполягає на тому, що єдиною відповіддю на жахливі воєнні злочини Росії є виведення військ РФ з України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : Financial Times

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