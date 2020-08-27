Трамп закликав Байдена пройти тест на наркотики перед дебатами
Президент США Дональд Трамп закликав свого конкурента на виборах 2020 Джо Байдена здати тест на наркотики перед дебатами 29 вересня.
Трамп зазначив, що у Байдена раптово і помітно покращилися результати під час праймеріз Демократичної партії. На його думку, успіхи могли бути пов’язані з впливом наркотиків.
Байден взяв участь вже в 11 дебатах.
– Ніхто не думав, що він взагалі може виграти. Тому що його виступи в дебатах були дуже поганими. Його найкращий виступ був проти Берні. Ми збираємося провести тест на наркотики, тому що його найкращий виступ був проти Берні. Не те, що б він був Уїнстоном Черчіллем… це були нормальні, нудні дебати. Нічого дивного не сталося, – сказав він.
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Глава США зазначив, що Трамп керується власними спостереженнями, а не фактичними знаннями про дії Байдена.
Трамп не сказав, коли і куди він звернеться з проханням провести тест, але сподівається, що йому дозволять це зробити.
Висування Байдена
19 серпня Джо Байдена офіційно призначили кандидатом у президенти від Демократичної партії на з’їзді. Він зміг виграти праймеріз завдяки яскравим відгукам старших державних діячів.
Байдена підтримали два колишніх президента США – демократів, Білл Клінтон і Джиммі Картер, і колишній держсекретар Колін Пауелл, республіканець.
Джерело: Washington Examiner