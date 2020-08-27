Президент США Дональд Трамп закликав свого конкурента на виборах 2020 Джо Байдена здати тест на наркотики перед дебатами 29 вересня.

Трамп зазначив, що у Байдена раптово і помітно покращилися результати під час праймеріз Демократичної партії. На його думку, успіхи могли бути пов’язані з впливом наркотиків.

Байден взяв участь вже в 11 дебатах.

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– Ніхто не думав, що він взагалі може виграти. Тому що його виступи в дебатах були дуже поганими. Його найкращий виступ був проти Берні. Ми збираємося провести тест на наркотики, тому що його найкращий виступ був проти Берні. Не те, що б він був Уїнстоном Черчіллем… це були нормальні, нудні дебати. Нічого дивного не сталося, – сказав він.

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Глава США зазначив, що Трамп керується власними спостереженнями, а не фактичними знаннями про дії Байдена.

Трамп не сказав, коли і куди він звернеться з проханням провести тест, але сподівається, що йому дозволять це зробити.

Висування Байдена

19 серпня Джо Байдена офіційно призначили кандидатом у президенти від Демократичної партії на з’їзді. Він зміг виграти праймеріз завдяки яскравим відгукам старших державних діячів.

Байдена підтримали два колишніх президента США – демократів, Білл Клінтон і Джиммі Картер, і колишній держсекретар Колін Пауелл, республіканець.

Джерело: Washington Examiner

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