Джо Байдена офіційно призначили кандидатом у президенти від Демократичної партії на з’їзді партії, і йому допомогли подолати межу завдяки яскравим відгуками старших державних діячів.

Байдена підтримали два колишні президенти США-демократів, Білл Клінтон і Джиммі Картер, і колишній держсекретар Колін Пауелл, республіканець.

Клінтон сказав, що президент Дональд Трамп вніс в Овальний кабінет хаос.

В опитуваннях громадської думки перед листопадовими виборами Трамп поступається Байдену.

Після звернень колишньої першої леді Мішель Обами і сенатора Берні Сандерса в понеділок, виступи у вівторок були спрямовані на те, щоб показати виборцям, як Демократична партія найкраще підходить для вирішення проблем вдома і за кордоном.

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Коронація Байдена в якості кандидата від Демократичної партії є значним поворотним моментом, з огляду на, що його кампанія виявилася на межі краху в лютому.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада. Переможець повинен приступити до виконання обов’язків в січні 2021 року.

Основними конкурентами вважають демократа Джо Байдена і чинного президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію.