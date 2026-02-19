З часом Рада миру об’єднає всі країни світу, утвердивши свій статус найбільш авторитетної міжнародної організації. Держави, які наразі утримуються від членства, долучаться до її складу в майбутньому.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу на Раді миру.

Трамп про Раду миру

Дональд Трамп схарактеризував Раду миру як безпрецедентну за своїм впливом та авторитетом структуру, наголосивши, що вона об’єднує найбільш визначних світових лідерів.

На думку очільника Білого дому, раніше не існувало нічого подібного в історії.

Як стверджує президент США, більшість країн приєдналися до Ради дуже швидко. Однак він категорично висловився проти держав, які поки не здійснили таких кроків.

– Дехто трохи хитрує. Це не працює. Зі мною не можна хитрувати. Але вони всі приєднуються. З кількома країнами, яких ми насправді не хочемо бачити через створювані ними проблеми, розберемося окремо, – пояснив він.

Крім цього, Трамп заявив, що США внесуть $10 млрд до його Ради миру. Нещодавно американський президент зазначив, що держави-члени зобов’язалися внести $5 млрд до складу ради.

– Якщо порівняти це з вартістю війни, тобто двома тижнями боїв, це дуже невелика цифра. Звучить неначе багато, але це дуже невелика цифра, – сказав Трамп.

Як пише The Guardian, водночас очільник Білого дому ніяк не уточнив, як США спрямують їх лідерам Ради миру або чи запитував він схвалення американського Конгресу на ці гроші.

