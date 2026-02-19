Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп припустив, що ситуація з укладенням угоди з Іраном за його ядерною програмою стане більш зрозумілою в найближчі 10 днів.

Про це очільник Білого дому заявив під час засідання Ради миру.

Трамп про ядерну угоду з Іраном

– Напевно, протягом наступних 10 днів ви побачите, чи укладемо ми угоду, – наголосив Трамп.

За його словами, протягом багатьох років підтверджувалося, що непросто досягти значної угоди, однак США мають досягти її укладення.

Інакше можуть відбутися погані події, стверджує очільник Білого дому.

Як пояснив президент США, його представники активно працюють у цьому напрямі, зокрема, спецпосланець Стів Віткофф і радник Джаред Кушнер.

На думку очільника Білого дому, в них нібито хороші відносини з представниками Ірану.

Проте американський президент переконаний, що не можна допустити, щоб Іран отримав доступ до ядерної зброї, тому Вашинтон детально повідомив про це Тегерану.

18 лютого видання Axios, посилаючись на власні поінформовані джерела в урядових колах, повідомило, що адміністрація Дональда Трампа перебуває за крок до масштабного збройного конфлікту на Близькому Сході.

За даними аналітиків, рівень загрози є значно вищим, ніж вважає більшість громадян США, а початок бойових дій може відбутися вже найближчим часом.

28 січня Трамп оголосив про наближення потужного американського флоту до берегів Ірану. Очільник Білого дому висунув Тегерану жорстку вимогу щодо негайного відновлення ядерних переговорів. Тоді він закликав іранську владу терміново сісти за стіл переговорів для укладення нової ядерної угоди.

