Со временем Совет мира объединит все страны мира, утвердив свой статус наиболее авторитетной международной организации. Государства, которые пока воздерживаются от членства, присоединятся к его составу в будущем.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на Совете мира.

Трамп о Совете мира

Дональд Трамп охарактеризовал Совет мира как беспрецедентную по своему влиянию и авторитету структуру, подчеркнув, что она объединяет самых выдающихся мировых лидеров.

Сейчас смотрят

По мнению главы Белого дома, ранее ничего подобного в истории не существовало.

Как утверждает президент США, большинство стран присоединились к Совету очень быстро. Однако он категорически высказался против государств, которые пока не предприняли таких шагов.

– Некоторые немного хитрит. Это не работает. Со мной нельзя хитрить. Но они все присоединяются. С несколькими странами, которых мы на самом деле не хотим видеть из-за создаваемых ими проблем, разберемся отдельно, – пояснил он.

Кроме этого, Трамп заявил, что США внесут $10 млрд в его Совет мира. Недавно американский президент отметил, что государства-члены обязались внести $5 млрд в состав совета.

– Если сравнить это со стоимостью войны, то есть двумя неделями боев, это очень небольшая цифра. Звучит как будто много, но это очень небольшая цифра, – сказал Трамп.

Как пишет The Guardian, в то же время глава Белого дома никак не уточнил, как США направят их лидерам Совета мира или запрашивал ли он одобрение американского Конгресса на эти деньги.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.