Нельзя хитрить: Трамп об участии стран в Совете мира и вкладе США
- Дональд Трамп заявил, что Совет мира станет самой влиятельной организацией в истории благодаря членству величайших лидеров, а США выделят на его развитие $10 млрд.
- Президент США подчеркнул, что все страны в конечном итоге присоединятся к структуре, предупредив, что с государствами, которые "хитрят" или создают проблемы, Вашингтон будет вести отдельный разговор.
Со временем Совет мира объединит все страны мира, утвердив свой статус наиболее авторитетной международной организации. Государства, которые пока воздерживаются от членства, присоединятся к его составу в будущем.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на Совете мира.
Трамп о Совете мира
Дональд Трамп охарактеризовал Совет мира как беспрецедентную по своему влиянию и авторитету структуру, подчеркнув, что она объединяет самых выдающихся мировых лидеров.
По мнению главы Белого дома, ранее ничего подобного в истории не существовало.
Как утверждает президент США, большинство стран присоединились к Совету очень быстро. Однако он категорически высказался против государств, которые пока не предприняли таких шагов.
– Некоторые немного хитрит. Это не работает. Со мной нельзя хитрить. Но они все присоединяются. С несколькими странами, которых мы на самом деле не хотим видеть из-за создаваемых ими проблем, разберемся отдельно, – пояснил он.
Кроме этого, Трамп заявил, что США внесут $10 млрд в его Совет мира. Недавно американский президент отметил, что государства-члены обязались внести $5 млрд в состав совета.
– Если сравнить это со стоимостью войны, то есть двумя неделями боев, это очень небольшая цифра. Звучит как будто много, но это очень небольшая цифра, – сказал Трамп.
Как пишет The Guardian, в то же время глава Белого дома никак не уточнил, как США направят их лидерам Совета мира или запрашивал ли он одобрение американского Конгресса на эти деньги.