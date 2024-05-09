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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Президентка Європарламенту Мецола прибула до Києва

Мецола прибула до Києва
Фото: Верховна Рада

У День Європи, 9 травня, президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула з візитом до Києва.

Роберта Мецола у Києві

На залізничному вокзалі у Києві її зустрів голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Спікер парламенту назвав візит президентки Європарламенту саме у День Європи дуже знаковим.

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– Цього важливого дня я радий вітати в Києві президентку Європейського Парламенту Роберту Мецолу. Європарламент безсумнівно на передовій підтримки України. Він був першою інституцією в ЄС, яка виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі, – наголосив Стефанчук.

Також, за його словами, Європарламент завжди мав сильний голос, коли йшлося про створення міжнародної коаліції на підтримку боротьби України за свободу та європейські цінності, коли йшлося про постачання зброї та посилення санкційного тиску проти РФ.

Сама Роберта Мецола виклала у мережі Х відео з прибуття до Києва.

– Знову в Країні Відважних. У Києві в День Європи, – написала вона у коментарі.

Торік 9 травня Київ відвідувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Джерело: Верховна Рада
Європарламент, Верховна Рада IX скликання, День Європи, Київ, Руслан Стефанчук
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