Лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр склав присягу на посаду прем’єр-міністра Угорщини. Це офіційно ознаменувало кінець 16 років перебування при владі Віктора Орбана.

Про це повідомляє The Guardian.

Церемонія складання присяги Мадяром на посаду прем’єра Угорщини відбулася через місяць після того, як його опозиційна партія Тиса здобула перемогу на парламентських виборах.

За кандидатуру Мадяра проголосували 140 депутатів, проти виступили – 40. Нового очільника угорського уряду вітали оплесками в парламенті та святковим натовпом у центрі Будапешту.

Мадяр пообіцяв використати переважну більшість своєї партії у парламенті, щоб зруйнувати систему, побудовану колишнім прем’єром Віктором Орбаном, який наповнив судову систему, ЗМІ та державу країни “своїми людьми”.

Водночас Мадяр пообіцяв відновити давно напружені відносини Угорщини з Європейським Союзом та співпрацювати для розблокування мільярдів заморожених фондів ЄС.

Péter Magyar officially becomes Hungary's Prime Minister. — May 9, 2026

За інформацією видання, люди у Будапешті святкували призначення Мадяра. Біля одного з кіосків натовп вишикувався в чергу, щоб купити святкові сувеніри, а інші стояли навколо, розмахуючи угорськими прапорами.

Навіть попри те, що лівоцентристські та ліберальні партії вперше з 1990 року будуть відсутніми в парламенті, мер Будапешта Гергей Карачонь закликав угорців об’єднатися, щоб відзначити кінець правління партії Фідес та привітати тих, хто довго протистояв системі.

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра з початком його перебування на посаді прем’єр-міністра Угорщини.

– Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи. Україна готова поглиблювати співпрацю з Угорщиною та будувати міцні відносини між нашими країнами, засновані на добросусідстві та повазі до народів, – заявив він.

На думку Зеленського, разом можна зміцнити нації та зробити сильнішою всю Європу. Президент України побажав Мадяру успіхів та гарних результатів на посаді угорського прем’єра.

