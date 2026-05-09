Лидер оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр принес присягу на должность премьер-министра Венгрии. Это официально ознаменовало конец 16 лет пребывания у власти Виктора Орбана.

Об этом сообщает The Guardian.

Церемония принесения присяги Мадьяром на должность премьера Венгрии состоялась через месяц после того, как его оппозиционная партия Тиса одержала победу на парламентских выборах.

За кандидатуру Мадьяра проголосовали 140 депутатов, против выступили – 40. Нового главу венгерского правительства приветствовали аплодисментами в парламенте и праздничной толпой в центре Будапешта.

Мадьяр пообещал использовать подавляющее большинство своей партии в парламенте, чтобы разрушить систему, построенную бывшим премьером Виктором Орбаном, наполнившим судебную систему, СМИ и государство страны “своими людьми”.

В то же время Мадяр пообещал восстановить давно напряженные отношения Венгрии с Европейским Союзом и сотрудничать для разблокирования миллиардов замороженных фондов ЕС.

Péter Magyar officially becomes Hungary’s Prime Minister. pic.twitter.com/uk31Py2cRg — Clash Report (@clashreport) May 9, 2026

По информации издания, люди в Будапеште праздновали назначение Мадяра. Возле одного из киосков толпа выстроилась в очередь, чтобы купить праздничные сувениры, а другие стояли вокруг, размахивая венгерскими флагами.

Даже несмотря на то, что левоцентристские и либеральные партии впервые с 1990 года будут отсутствовать в парламенте, мэр Будапешта Гергей Карачонь призвал венгров объединиться, чтобы отметить конец правления партии Фидес и поздравить тех, кто долго противостоял системе.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с началом его пребывания в должности премьер-министра Венгрии.

– Символично, что эта инаугурация проходит в День Европы. Украина готова углублять сотрудничество с Венгрией и строить прочные отношения между нашими странами, основанные на добрососедстве и уважении народов, – заявил он.

По мнению Зеленского, вместе можно укрепить нации и сделать сильнее всю Европу. Президент Украины пожелал Мадьяру успехов и хороших результатов в должности венгерского премьера.

