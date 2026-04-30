Лідер угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр назвав умову для розблокування руху України в Європейський Союз.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, обізнаних з цим питанням, Петер Мадяр хоче бачити більше прав для угорської меншини в Україні, перш ніж схвалити офіційні переговори щодо вступу до Європейського Союзу.

За інформацією видання, це питання виникло під час зустрічі між Мадяром та президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі.

Мадьяр висунув умови, які здебільшого перегукуються з переліком із 11 вимог, які у 2024 році Києву представив тодішній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Вони стосувалися прав угорської меншини в Україні та доступу до освіти угорською мовою.

Хоча Мадяр назвав зустріч із Коштою корисною та конструктивною, проте його настрій був менш позитивним, ніж під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн раніше того ж дня, повідомили джерела.

Мадяр порушив питання угорських меншин в Україні під час переговорів з Коштою, які, за словами чиновника ЄС, пройшли добре, а також охопили неформальну зустріч лідерів ЄС на Кіпрі минулого тижня.

Орбан блокував рух Києва до ЄС, стверджуючи, що права угорської діаспори в Україні потребують посилення. Київ заявив, що готовий виконати окреслені умови, і неодноразово заявляв, що права угорської меншини в країні захищені.

13 квітня Мадяр заявив, що його уряд не підтримає прискорений вступ України в Євросоюз.

Раніше цього тижня Мадяр заявив , що хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у червні, щоб обговорити це питання. За його словами, це потрібно, щоб покращити становище угорської меншини в Закарпатській області.

Після цього в Офісі президента відреагували на пропозицію Мадяра зустрітися з Зеленським, зазначивши, що графік на червень ще не узгоджували.

