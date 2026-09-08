Німеччина ухвалила рішення терміново передати Україні ракети-перехоплювачі PAC-2 до систем протиповітряної оборони Patriot безпосередньо з арсеналів Бундесверу.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед початком онлайн-засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Німеччина дасть Україні ракети PAC-2 з арсеналів

За словами Пісторіуса, необхідно захистити українське неб. Він закликав партнерів наслідувати приклад Берліна.

Зараз дивляться

— Я вирішив терміново поставити Україні вкрай необхідні ракети-перехоплювачі PAС-2 із запасів Бундесверу. Я звертаюся до всіх членів UDCG із закликом переглянути власні запаси та здійснити аналогічні поставки, — заявив Пісторіус.

Міністр не уточнив точну кількість ракет, що увійдуть до нового пакета допомоги. Однак він звернув увагу на зміну тактики російських окупантів та зростання загрози для критичної інфраструктури з настанням холодів.

— Росія намагається зруйнувати економічну базу та критичну інфраструктуру України нальотами на портові споруди, електростанції та інші цивільні цілі. На жаль, ми можемо очікувати, що російські повітряні нальоти почастішають, як тільки температура впаде. Тоді збитки будуть ще більшими, — спрогнозував він.

У зв’язку з цим Пісторіус закликав союзників шукати баланс між власною обороноздатністю та допомогою для ЗСУ, надаючи пріоритет українським потребам.

— Я усвідомлюю, що нелегко досягти балансу між власними вимогами безпеки та терміново необхідною підтримкою України. Але, будь ласка, якщо ви сумніваєтеся, вирішуйте на користь України. З погляду НАТО, подальші суттєві поставки союзниками ракет-перехоплювачів Patriot є прийнятними, — стверджує він.

Джерело : Європейська правда

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.