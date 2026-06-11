У Барселоні відбулася історична подія для одного з найвідоміших храмів світу — базиліки Саграда Фамілія.

Папа Римський Лев XIV освятив нову Вежу Ісуса Христа, завершення якої стало одним із найважливіших етапів у 144-річній історії будівництва храму.

Урочистості зібрали близько 120 тис. людей. Святкування завершилося масштабним світловим шоу та феєрверком, повідомляє Euronews.

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Найвища церква у світі

Нова Вежа Ісуса Христа сягає 172,5 м заввишки і стала найвищою серед усіх шпилів базиліки. Після її завершення Саграда Фамілія офіційно отримала статус найвищої церкви у світі.

Зараз храм має 18 веж: 12 присвячені апостолам, чотири — євангелістам, одна — Діві Марії, а центральна й найбільша — Ісусу Христу.

Попри завершення будівництва головної вежі, роботи над базилікою тривають. Повністю здати проєкт планують протягом наступного десятиліття.

Меса за участю Папи та масштабне святкування

Церемонію очолив Папа Лев XIV. Він відслужив спеціальну месу з нагоди сторіччя від дня смерті каталонського архітектора Антоні Гауді, який присвятив створенню храму понад 40 років свого життя.

На святкування прибули король Філіп VI, королева Летиція Ортіс та прем’єр-міністр Педро Санчес. Через присутність високопосадовців у центрі Барселони діяли посилені заходи безпеки.

Після меси понтифік вийшов до вірян й освятив великий підсвічений керамічний хрест, встановлений на вершині нової вежі.

Під акомпанемент дитячого хору на фасадах храму розгорнулося масштабне світлове шоу. Знамениті вітражі Саграда Фамілія засяяли різнокольоровими відтінками, які було видно навіть зовні. Завершили церемонію феєрверки, запущені безпосередньо з фасаду базиліки.

У своїй проповіді Лев XIV назвав храм шедевром “каменю, кольору та світла” і зазначив, що він є “символом єдності та гармонії для всієї Іспанії”.

Архітектурний символ Барселони

Саграда Фамілія вважається однією з найвидатніших архітектурних пам’яток світу. Усередині храму масивні колони нагадують стовбури дерев і створюють враження кам’яного лісу.

Особливу роль у задумі Гауді відіграє світло. Вітражі східного боку наповнюють простір синіми та зеленими відтінками, тоді як західні — червоними й помаранчевими барвами під час заходу сонця.

За вівтарем переважають золотисті кольори, які символізують славу та божественність. Сам Гауді пояснював своє натхнення простою фразою: “Природа — мій учитель”.

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