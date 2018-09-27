В американському Балтиморі США передали Україні два патрульні катери класу Island.

Про це повідомив у Facebook президент України Петро Порошенко, який присутній на урочистій церемонії передачі катерів.

– Перші два човни класу Island стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами, – наголосив він у виступі.

За його словами, ці кораблі допоможуть захищати Україну від російської агресії.

Патрульні катери класу Island будувалися для Берегової охорони США з 1985 по 1992 роки.

У базовій комплектації мають водотоннажність 168 тонн, довжину – 34 м, ширину – 6,4 м. Розвивають швидкість до 29,5 вузлів. Катери оснащені радіолокаційними станціями загального виявлення AN/SPS-73 і 5,4-метровим оглядовим човном Zodiak Hurricane 540.

Cushing і Drummond після виведення зі складу Берегової охорони США в 2017 році перебували в законсервованому стані. Останній доковий ремонт Cushing відбувся в 2014 році, а Drummond – в 2012 році.

Drummond також раніше пройшов модернізацію за програмою МЕР, в ході якої додатково до загального обсягу ремонтних робіт було проведено оновлення ряду ключових вузлів, а також замінені на більш сучасні ключові системи катера.

Після отримання катерів почнеться підготовка українських екіпажів до них. Згодом їх транспортують до Одеси протягом року.

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У квітні командування Військово-Морських Сил ЗСУ завершило опрацювання контракту на отримання двох патрульних катерів типу Island від уряду США. Ці катери за своїми характеристиками дозволяють здійснювати патрулювання у Чорному і Азовському морях та виконувати рейди протягом 14 днів без обмежень.

Фото: Svyatoslav Tsegolkо