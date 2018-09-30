Росія може повернути політв’язня Олега Сенцова Україні у разі видачі РФ, засуджених в США Віктора Бута і Костянтина Ярошенка та заарештованої влітку у 2018 році Марії Бутіної.
Про це повідомляє російське опозиційне видання Новая газета з посиланням на джерело, близьке до переговорів щодо обміну полоненими між Росією і Україною.
За даними співрозмовника, Москва готова обговорювати таку “гуманітарну акцію” безпосередньо з Вашингтоном, “при цьому Україна не буде стороною переговорів”.
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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила виданню, що “не в курсі” таких ініціатив.
Нагадаємо, прес-служба УФСВП опублікувала фото Сенцова.
Фото: Twitter.
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