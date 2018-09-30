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РФ поверне Сенцова в Україну, якщо США видадуть Москві 3 росіян – ЗМІ

Росія може повернути політв’язня Олега Сенцова Україні у разі видачі РФ, засуджених в США Віктора Бута і Костянтина Ярошенка та заарештованої влітку у 2018 році Марії Бутіної.

сенцов

Про це повідомляє російське опозиційне видання Новая газета з посиланням на джерело, близьке до переговорів щодо обміну полоненими між Росією і Україною.

За даними співрозмовника, Москва готова обговорювати таку “гуманітарну акцію” безпосередньо з Вашингтоном, “при цьому Україна не буде стороною переговорів”.

Читайте: РФ не надає документи про стан Сенцова – Денісова

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова повідомила виданню, що “не в курсі” таких ініціатив.

Нагадаємо, прес-служба УФСВП опублікувала фото Сенцова.

Фото: Twitter.

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