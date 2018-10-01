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Миротворці на Донбасі. Британія приєднається до резолюції ООН

Велика Британія приєднається до проекту резолюції про введення миротворців на Донбас, який незабаром буде внесено до Радбезу ООН.

Миротворці ООН

Про це заявила представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко на погоджувальній раді керівників фракцій, передає Інтерфакс-Україна.

– Резолюція про миротворчу місію, перша резолюція, яка буде найближчим часом внесена США, Україною, Францією, Німеччиною, і до неї зараз приєднується Великобританія (йдуть останні підготовки) – до Ради безпеки ООН про введення миротворчої місії на сході України. Це ще не мир, але вже і не війна, – сказала Луценко.

Читайте: Миротворці ООН в Україні: на що очікувати та чого остерігатись

Нагадаємо, на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна разом з США, Францією і Німеччиною готують до внесення на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворчої місії ООН на Донбас.

Фото: Getty Images

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