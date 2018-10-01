Велика Британія приєднається до проекту резолюції про введення миротворців на Донбас, який незабаром буде внесено до Радбезу ООН.

Про це заявила представник президента України у Верховній Раді Ірина Луценко на погоджувальній раді керівників фракцій, передає Інтерфакс-Україна.

– Резолюція про миротворчу місію, перша резолюція, яка буде найближчим часом внесена США, Україною, Францією, Німеччиною, і до неї зараз приєднується Великобританія (йдуть останні підготовки) – до Ради безпеки ООН про введення миротворчої місії на сході України. Це ще не мир, але вже і не війна, – сказала Луценко.

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Нагадаємо, на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна разом з США, Францією і Німеччиною готують до внесення на голосування Ради Безпеки ООН проект резолюції про введення миротворчої місії ООН на Донбас.

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