Російський телеканал не показав кілера, який встановив вибухівку в кафе Сєпар, де загинув бойовик Олександр Захарченко.

Журналіст і блогер Денис Казанський, відповідно до оприлюднено відео з ліквідацією ватажка бойовиків Олександра Захарченка, зробив висновок, що стороння людина ніяк не могла встановити вибухівку у кафе Сєпар. Також він зазначив, що на опублікованих кадрах є й сам кілер.

За його словами, оприлюднені кадри останніх хвилин життя Захарченка свідчать, що в самому кафе та поряд із ним було всюди встановлено камери.

– І це ще раз підтверджує, що сторонній людині не вдалося б встановити вибухівку. Кілер є на відео. Але його так і не показали. Відгадайте з трьох разів, чому, – зауважив він.

Видео последних секунд жизни Захарченко интересно тем, что в кафе всюду были камеры. И на входе, и внутри. И это еще раз подтверждает, что посторонний человек не мог установить взрывчатку. Киллер есть на видео. Но его так и не показали. Отгадайте с трех раз почему. pic.twitter.com/6eciWzJWlL — Денис Казанський (@den_kazansky) 30 сентября 2018 г.

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Також журналіст підкреслив, вищезазначене відео наочно показує, що “можна мати хоч чотири позашляховики озброєної охорони, але якщо захочуть вбити, вся ця орда не допоможе”.

Нагадаємо, вибух, яким було знищено Захарченка, стався 31 серпня.