Российский телеканал не показал киллера, который установил взрывчатку в кафе Сепар, где погиб боевик Александр Захарченко.

Журналист и блогер Денис Казанский по обнародованному видео с ликвидацией главаря боевиков Александра Захарченко сделал вывод, что посторонний человек никак не мог установить взрывчатку в кафе Сепар. Также он отметил, что на опубликованных кадрах есть и сам киллер.

По его словам, обнародованные кадры последних минут жизни Захарченко свидетельствуют, что в самом кафе и рядом с ним были везде установлены камеры.

– И это еще раз подтверждает, что постороннему человеку не удалось бы установить взрывчатку. Киллер есть на видео. Но его так и не показали. Отгадайте с трех раз, почему, – отметил он.

Видео последних секунд жизни Захарченко интересно тем, что в кафе всюду были камеры. И на входе, и внутри. И это еще раз подтверждает, что посторонний человек не мог установить взрывчатку. Киллер есть на видео. Но его так и не показали. Отгадайте с трех раз почему. pic.twitter.com/6eciWzJWlL — Денис Казанський (@den_kazansky) 30 сентября 2018 г.

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Также журналист подчеркнул, вышеупомянутое видео наглядно показывает, что “можно иметь хоть четыре внедорожника вооруженной охраны, но если захотят убить, вся эта орда не поможет”.

Напомним, взрыв, которым был уничтожен Захарченко, произошел 31 августа.