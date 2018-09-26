Монетизація субсидій з 2019 року затверджена: дати

З 1 січня 2019 року розпочнеться монетизація субсидій – у три етапи.

Кабмін сьогодні затвердив поетапне проведення монетизації субсидій, починаючи з 1 січня 2019 року, передає Інтерфакс-Україна.

Це означає, що українці будуть отримувати гроші для оплати комунальних послуг.

На першому етапі – з 1 січня – монетизація торкнеться 100-150 тис. домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів.

На другому – з 1 травня – торкнеться домогосподарств, яким субсидія призначена на неопалювальний період 2019 року.

Третій етап планується почати у жовтні, коли відбудеться повний перехід на монетизацію.

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Створено також міжвідомчу робочу групу з підготовки пропозицій щодо монетизації житлових субсидій, яку очолив віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

Раніше повідомлялося, що перший етап монетизації субсидій почнеться з 1 січня, другий – з 1 травня, а заключний третій – з 1 жовтня 2019 року.