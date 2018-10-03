У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг, а температура повітря опустилася до 4 градусів морозу.

3 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський у високогір’ї Карпат випав сніг, повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

– Станом на 9:15 03.10.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 10-11 м/с. Температура повітря -4, – йдеться у повідомленні.

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Тим часом синоптики прогнозують похолодання у жовтні до -12, а в новорічну ніч – до 20 градусів морозу.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook