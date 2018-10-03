PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / -4 і сніг. У Карпати прийшла зима/

-4 і сніг. У Карпати прийшла зима

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський випав сніг, а температура повітря опустилася до 4 градусів морозу.

3 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський у високогір’ї Карпат випав сніг, повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

– Станом на 9:15 03.10.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 10-11 м/с. Температура повітря -4, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Катастрофи не уникнути. Землю чекає глобальна посуха

Тим часом синоптики прогнозують похолодання у жовтні до -12, а в новорічну ніч – до 20 градусів морозу.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка