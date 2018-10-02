У другій половині жовтня очікується зниження температури до -12. При цьому зима буде відносно теплою – тільки в окремі дні, як і в новорічну ніч, до 18-20 градусів морозу.

З 18 жовтня очікується похолодання спочатку до -4, а після 20-го числа більш значне – до -10 -12, розповіла на прес-конференції завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, пишуть Українські новини.

За її словами, у цей період найхолодніше буде на сході України, але перша половина жовтня буде теплою.

– У другій половині жовтня також очікуються опади, однак їх середня кількість буде нижчою середніх показників попередніх років, – сказала Мартазінова.

У листопаді синоптик прогнозує відносно стійкий температурний режим з похолоданням в кінці місяця. Також можливий сніг.

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При цьому майбутня зима, у порівнянні з попередніми періодами, буде теплішою, а істотне похолодання очікується лише в окремі дні.

– Слід очікувати, що в окремі дні (у першій декаді січня) буде температура низька. Але це нічні температури. Денні – вище, десь до -10. Похолодання буде займати всю територію України, – сказала вона.

Зокрема, як зазначила Мартазінова, у першу декаду січня морози можуть доходити до -18 -20 у нічний час.

– У грудні ми очікуємо від -1 до -9, але в загальному температура буде в межах норми. У січні ми очікуємо температуру вище середніх багаторічних десь на два градуси. Лютий зберігає ту ж картину, лютий вийшов теплим – до -2 градусів в середньому…Морозних днів буде не так багато. Холод, в основному, буде позначатися на східній частині України – до -10 градусів і можливо нижче. До -18 градусів вночі може заходити по північно-східній частині України в окремі дні.

Тобто, похолодання буде короткочасним. Не слід очікувати морозну зиму, але в окремі дні вночі до -18. Холодним буде початок грудня, кінець грудня. А лютий вийде полегшеним, – підсумувала вона.

Раніше синоптики вже розповідали, якою буде зима в Україні. Тож можна порівняти прогнози.