Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно заарештували у Криму навесні 2014-го і засудили до 20 років в’язниці в РФ, припинив голодування на 145 день. Все, що потрібно знати про “справу Сенцова” – у матеріалі Фактів ICTV.

Олег Сенцов – голодував 145 днів, вимагаючи, щоб Кремль звільнив всіх українців, незаконно ув’язнених у Росії.

Повідомляється, що Олег втратив більше 30 кілограмів ваги і знаходиться у критичному стані.

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Є думка, що Сенцов припинив голодування дізнавшись, що його не мінятимуть на засуджених у США росіян.

У РФ стверджують, що він це зробив для того, щоб врятувати своє життя.

Сам Олег Сенцов заявив, що припиняє голодування з 6 жовтня через загрозу початку його примусового годування.

Акції на підтримку Сенцова

Світ продовжує закликати Росію негайно звільнити Сенцова.

Так, глава американської делегації ОБСЄ, посол Майкл Козак закликав РФ звільнити незаконно ув’язненого українського режисера Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

Єврокомісар з питань юстиції Віра Юрова також написала в РФ лист, в якому просить звільнити Олега Сенцова.

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У Франції представники творчих професій та інтелектуальної еліти організовували акцію солідарності з голодуючим політв’язням Олегом Сенцовим.

У яких злочинах звинуватили Сенцова?

Співробітники ФСБ РФ у травні 2014 року затримали Олега Сенцова разом з трьома іншими особами за підозрою у тероризмі.

За версією ФСБ, основною метою всіх чотирьох було вчинення диверсійно-терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті.

Сенцов, як стверджувало слідство, очолював диверсійну групу з семи осіб (ще четверо досі у розшуку), близьку до руху Правого сектору.

Конкретно йшлося про два нічні підпали – дверей офісу Єдиної Росії і громадської організації Російська громада Криму. Крім того, Сенцова звинуватили в підготовці і координації запланованих вибухів пам’ятника Леніну і меморіалу Вічний вогонь.

Провину Сенцова змогли довести?

Докази провини Олега Сенцова будуються на свідченнях проти режисера, які дали раніше засуджені кримчани Геннадій Афанасьєв і Олексій Чирній. Останні були спіймані на місці злочину під час підпалу дверей.

До моменту початку слідства у справі Сенцова і активіста Олександра Кольченка, заарештованого 16 травня, Афанасьєв і Чирній погодилися співпрацювати зі слідством і визнали свою провину.

Незважаючи на те, що під час підпалів не було завдано великої матеріальної шкоди, Чирній і Афанасьєв отримали по сім років колонії суворого режиму.

До арешту Сенцов був знайомий лише з Афанасьєвим. Пізніше Афанасьєв відмовився від своїх свідчень, заявивши, що вони дані під тортурами. Критики впевнені, що суду не було представлено достатніх доказів провини режисера.

Нагадаємо, що може зробити Рада Європи, щоб Росія звільнила українського політв’язня Олега Сенцова – дивіться у екслюзивному інтерв’ю Дмитра Кулеби Фактам ICTV.

Фото: УНІАН