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Кличко на шоу талантів WBC got talent заспівав хіт The Beatles

Мер Києва, вічний чемпіон WBC Віталій Кличко разом із зірками світового боксу – учасниками конгресу Всесвітньої боксерської ради, яка вперше відбувається в Києві, взяв участь у шоу WBC got talent.

– Я радий, що конгрес WBC нарешті відбувається в Києві. І сьогодні у нас цікавий вечір. Ми покажемо, що  боксери живуть не тільки боксом – у нас є багато інших хобі і талантів. Тому ми приємно вас здивуємо, – пообіцяв Віталій Кличко відкриваючи вечір талантів, передає прес-служба мера.

Свій талант до гри на гітарі Кличко продемонстрував, виконавши разом з Маурісіо Сулейманом та невеликим рок-гуртом хіт The Beatles Let it be!

Вічний чемпіон грав на гітарі і співав, а президент WBC Маурісіо Сулейман виконував партію на ударних і теж підспівував.

Також у шоу талантів взяли участь відомі рефері, промоутери, менеджери WBC.

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Нагадаємо, 56-тий конгрес Всесвітньої боксерської ради (WBC) розпочався в столиці України 1 жовтня. До Києва приїхали зірки світового боксу Леннокс Льюіс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес, я Оскар Де Ла Хойя та багато інших. Прибули також президенти федерацій країн-членів WBC, судді, спортивні менеджери та функціонери. Всього в столицю України для участі у конгресі приїхало близько 700 учасників зі 166 країн світу. Триватиме конгрес до 5 жовтня.

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