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Політв’язень Балух припиняє голодування

Засуджений у Криму український активіст Володимир Балух припиняє голодування на час етапування до російської колонії.

Про це йдеться в зверненні Балуха, яке на прес-конференції в Києві зачитав архієпископ УПЦ КП Климент. Про це повідомляє Крим.Реаліі.

– Використавши останній шанс знайти в каральній системі окупанта хоча б щілину, де б горіли паростки здорового глузду або натяк на честь, я вирішив припинити режим голодування, – написав Балух.

При цьому, Балух має намір продовжити голодування після того, як його етапують до колонії сусідньої Росії.

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– … Честь і гідність мого Народу, які відстояли на Майдані ціною життів Герої Небесної Сотні, дорожчі, ніж життя окремо взятого мене. Саме тому я не дозволю собі вживати їжу з рук окупантів та надіти його тюремну робу, – написав Балух.

Нагадаємо, так званий Верховний суд Криму змінив вирок Балуху.

 

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