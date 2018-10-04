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Україна продовжила особливий порядок самоврядування в ОРДЛО

Верховна Рада України прийняла президентський законопроект про внесення змін до ст.1 закону України Про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Верховна Рада України прийняла в цілому законопроект №9153 Про внесення змін до статті 1 закону України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей на термін до 31 грудня 2019 включно.

За дане рішення проголосувало 245 народних депутатів.

– Згідно з цим законом тимчасово, на термін, який закінчується через один рік із дня набрання чинності законом України Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької і Луганської областей, вводиться особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей, до яких відносяться райони, міста, селища, села, які визначаються рішенням Верховної Ради України, – йдеться у ст.1 закону.

До слова, закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО був прийнятий у вересні 2014 року та вступив у силу 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

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Нагадаємо, вчора Петро Порошенко вніс у Раду законопроект щодо продовження особливого порядку в ОРДЛО

Фото: Міноборони України

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