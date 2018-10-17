Знецінення гривні очікують 90,3% топ-менеджерів України.

Протягом найближчих 12 місяців обмінний курс долара США в Україні становитиме 29,60 грн.

Такий прогноз топ-менеджерів українських компаній, яких у третьому кварталі опитав Нацбанк. Знецінення гривні очікують 90,3% респондентів.

Попередні прогнози були такими: другий квартал – 28,63 грн, перший квартал – 29,53 грн.

Бізнес сподівається на зниження інфляції – до 8,9% (попередній прогноз – 9,6%), економічне зростання в Україні. Також топ-менеджери поліпшили очікування щодо розвитку своїх підприємств.

Водночас бізнес не змінив порівняно з попереднім опитуванням свої очікування щодо потреби в позикових коштах найближчим часом. Підприємства, які планують брати банківські кредити, традиційно надають перевагу гривні. Найбільш стримувальним фактором для залучення підприємствами позик залишаються високі ставки за кредитами (69,1% респондентів).

Основними чинниками, що стримують розвиток підприємств, залишаються занадто високі ціни на енергоносії, а також сировину і матеріали.

На думку опитаних представників підприємств, у наступні 12 місяців на динаміку цін впливатимуть доходи населення та ціни на світових ринках.

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Нацбанк провів опитування від 3 серпня до 4 вересня 2018 року серед 682 підприємств із 22 регіонів країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької і Луганської областей), які представляють економіку за основними видами діяльності, формами власності, розмірами, кількістю працівників.

До слова, раніше Нацбанк дав прогноз курсу долара до весни 2019 року.