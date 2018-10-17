Атака на український чорнозем – елемент спланованої гібридної війни Росії.

Про це пишуть Українські новини, посилаючись на заяви блогера Олександра Аронця в Facebook. За словами представника ВО Свобода, неякісні російські добрива залишили багатьох українських фермерів біля розбитого корита.

– Урожайність впала до катастрофічного рівня. Фермери в розпачі. Адже вони заборгували за цю посівну, і вже треба брати кредит на наступну. Серед причин невдачі фермери знайшли російський слід, – пише блогер.

За його словами, під імпортними марками добрив з Узбекистану, Казахстану, Болгарії та інших країн ховаються фактичні замовники – фірми в Росії. І тепер, вважає Аронець, Росія скористалася тим, що наші фермери не можуть дістати добрива українського виробництва.

– Нібито через заборгованість українських виробників перед Нафтогазом деякі з них припинили свою роботу. Цим скористалося безліч імпортерів. Особливо російських міндобрив, тому їх великою хвилею до нас направили. Наш уряд вчинив правильно, заборонивши їх, але це не зупинило імпортерів, – заявив Олександр Аронець.

Блогер провів аналогію з подіями чотирирічної давності. Коли на початку війни з Росією виник рух “не купуй російське”, російські товари масово міняли етикетки, штрих-коди, де-факто будучи виробленими в Росії, а де-юре -в Європі.

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Про цю проблему говорять і самі фермери, які серйозно постраждали від неякісних добрив:

– Зіткнувся з такою проблемою – в минулому році не вдалося закупити добрива наших виробників і довелося закупити імпортні. Потім з’ясував, що це, російські, але під західними брендами. І до чого це все призвело? Неврожай. Людям треба за паї гроші виплачувати, кредити закривати. І що виходить – на Сході йде війна, і там ми можемо утримати агресора. У них там не виходить, так вони вирішили зайти з тилу, – каже фермер Олег з Київської області.

Використання російських добрив, які заходять в Україну під маркуванням інших країн, підтверджує і фермер Валентина з Житомира: Так, купуємо російські. Українських на всіх не вистачило. Так, вони під забороною у нас, але ви ж знаєте, як це робиться: етикетки переклеїли, та й по всьому.

Олександр Аронець назвав цю ситуацію “елементом спланованої гібридної війни”. Оскільки під загрозою опинився не тільки урожай фермерів, а й український чорнозем в цілому.

Нагадаємо, що кабінет міністрів продовжив дію постанови №1146 про ввізні мита на російські товари до 31 грудня 2018 року.