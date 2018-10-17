Атака на украинский чернозем – элемент спланированной гибридной войны России.

Об этом пишут Украинские новости, ссылаясь на заявления блогера Александра Аронца в Facebook. По словам представителя ВО Свобода, некачественные российские удобрения оставили многих украинских фермеров у разбитого корыта.

– Урожайность упала до катастрофического уровня. Фермеры в отчаянии. Ведь они задолжали за эту посевную, и уже надо брать кредит на следующую. В причинах неудач фермеры нашли российский след, – пишет блогер.

По его словам, под импортными марками удобрений из Узбекистана, Казахстана, Болгарии и других стран скрываются фактические заказчики – фирмы в России. И теперь, считает Аронец, Россия воспользовалась тем, что наши фермеры не могут достать удобрения украинского производства.

– Якобы из-за задолженности украинских производителей перед Нефтегазом некоторые из них прекратили свою работу. Этим воспользовалось множество импортеров. Особенно российских минудобрений, и они большой волной к нам направили. Наше правительство поступило правильно, запретив их, но это не остановило импортеров, – заявил Александр Аронец.

Блогер провел аналогию с событиями четырехлетней давности. Когда в начале войны с Россией возникло движение “не покупай российское”, российские товары массово меняли этикетки, штрихкоды, де-факто будучи произведенными в России, а де-юре –в Европе.

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Об этой проблеме говорят и сами фермеры, которые серьезно пострадали от некачественных удобрений:

– Столкнулся с такой проблемой – в прошлом году не удалось закупить удобрения наших производителей и пришлось закупить импортные. Потом выяснил, что это, оказывается, российские, но под западными брендами. И к чему это все привело? Неурожай. Людям надо за паи деньги выплачивать, кредиты закрывать. И что получается – на Востоке идет война, и там мы можем удержать агрессора. У них там не получается, так они решили зайти с тыла, – говорит фермер Олег из Киевской области.

Использование российских удобрений, которые заходят в Украину под маркировкой других стран, подтверждает и фермер Валентина из Житомира: Да, покупаем российские. Украинских на всех не хватило. Да, они под запретом у нас, но вы же знаете, как это делается: этикетки переклеили, и все дела.

Александр Аронец назвал эту ситуацию “элементом спланированной гибридной войны”. Поскольку под угрозой оказался не только урожай фермеров, но и украинский чернозем в целом.



Напомним, что кабинет министров продлил действие постановления №1146 про ввозные пошлины на российские товары до 31 декабря 2018 года.