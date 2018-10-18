Москва заявляє, що договір про спільне використання Азовського моря вимагає її згоди на вхід кораблів інших країн на територію України.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нереалістичність планів України провести навчання НАТО в Азовському морі.

– Щодо навчать НАТО в Азовському морі, але туди вже не можна буде пройти, тому що наш договір з Україною вимагає обопільної згоди для проходу військових кораблів в Азовське море, – сказав Лавров в інтерв’ю RT France, Paris Match і Le Figaro, передає Інтерфакс.

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Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна дасть відсіч Росії у відповідь на можливий наступ з морського напрямку на Азові.