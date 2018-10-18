PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Москва погрожує не пустити кораблі НАТО в Азовське море/

Москва погрожує не пустити кораблі НАТО в Азовське море

Москва заявляє, що договір про спільне використання Азовського моря вимагає її згоди на вхід кораблів інших країн на територію України.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про нереалістичність планів України провести навчання НАТО в Азовському морі.

– Щодо навчать НАТО в Азовському морі, але туди вже не можна буде пройти, тому що наш договір з Україною вимагає обопільної згоди для проходу військових кораблів в Азовське море, – сказав Лавров в інтерв’ю RT France, Paris Match і Le Figaro, передає Інтерфакс.

Читайте: Проект Світляк: Росія перекидає в Азовське море нові кораблі

Нагадаємо, президент Петро Порошенко заявив, що Україна дасть відсіч Росії у відповідь на можливий наступ з морського напрямку на Азові.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибухи складів в Україні – у НАТО заявили про нову допомогу
Другого Криму не буде: ВМС дадуть відповідь на агресію РФ на морі
Азовське море
Проект Світляк: Росія перекидає в Азовське море нові кораблі
Угорщина продовжить блокування комісії Україна-НАТО
В Азовському морі зафіксували землетрус
Україна-НАТО: від чого залежить розблокування роботи комісії
Клімкін зустрівся з генсеком НАТО. Про що розмовляли
порошенко
Україна готується до атаки Росії з Азовського моря – Порошенко
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка