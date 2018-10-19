У Кремлі досі вважають, що мають право вказувати Україні, Грузії та іншим державам, що їм не варто приєднуватися до Північноатлантичного альянсу, заявив Курт Волкер.

Рішення про вступ до НАТО країни мають приймати самостійно, наголосив під час виступу в четвер у Атлантичній раді в Вашингтоні спеціальний представник США в питанні переговорів по Україні Курт Волкер, повідомляє Укрінформ.

– Росія продовжує зберігати образ мислення, що вправі вказувати іншим країнам, чи можуть вони приймати рішення (щодо приєднання до НАТО. – Ред.), – зазначив американський дипломат.

Це, за його словами, сталося, зокрема, у випадку України і Грузії.

– Захід має кардинально іншу думку. Ми вважаємо, що ці країни повинні самостійно приймати рішення, якого вони прагнуть, – підкреслив представник США.

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Він назвав це “фундаментально різними ментальними підходами”.

Він також назвав “помилковим” підхід, що Україна і Грузія не можуть стати членами Північноатлантичного альянсу тільки через те, що їхня територія є частково окупованою з боку Росії.

Нагадаємо, Волкер заявив про можливі переговори з Києвом про продаж Києву нової зброї.