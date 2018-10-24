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Як оформити субсидію онлайн – інструкція

Тепер подати заявку на оформлення субсидії можна онлайн.

Заява на субсидію

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив у Facebook, що процедура подачі заявок на отримання субсидії тепер доступна онлайн.

Подати заявку на отримання субсидії онлайн можна наступним чином:

  • зайдіть на Урядовий портал kmu.gov.ua у розділ Електронні послуги та перейдіть у розділ Призначення житлових субсидій;
  • пройдіть ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису або Bank ID;
  • заповніть заяву та декларацію про доходи і витрати;
  • чи призначили вам субсидію, можна також дізнатися онлайн, в Єдиному державному реєстрі отримувачів субсидій.

– Якщо ви не підпадаєте під критерії отримання субсидії, але потребуєте її, звертайтесь до місцевих органів соцзахисту. Там працюють спеціальні комісії, які розглянуть кожен випадок окремо, – додав Гройсман.

Читайте: Нові правила отримання субсидій в Україні – що спростили

До слова, президент Петро Порошенко дав уряду завдання по розширенню програми субсидій.

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