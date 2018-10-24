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ЄС може призначити спецпосланника щодо Криму і Донбасу

Європарламент підготував проект резолюції, в якій наголошується на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму і Донбасу.

Україна ЄС

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у проекті резолюції щодо агресії РФ в Азовському морі.

– Європарламент закликає високого представника ЄС – віце-президента Єврокомісії ретельно відслідковувати розвиток безпекової ситуації в Азовському морі, беручи до уваги зростання можливості потенційного конфлікту в Європі, що матиме великі безпекові наслідки, які напряму торкнуться ЄС і країн-членів.

У цьому зв’язку ЄП вважає, що найбільш ефективним буде призначення спеціального посланника ЄС щодо Криму та регіону Донбасу, який також буде відповідальним за Азовське море, – йдеться у документі.

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Раніше повідомлялося, що Європарламент проголосує резолюцію щодо Азову у четвер.

Фото: Dreamstime

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