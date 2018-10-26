Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росії потрібно покинути Крим і Донбас.

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росія повинна піти з Криму і Донбасу, припинити втручатися в американські вибори і менше втручатися у справи на Близькому Сході, передає Reuters.

– Буде корисно, якщо росіяни припинять втручання в наші вибори… підуть з Криму і Донбасу в Україні… припинять використання незаконної хімічної зброї для скоєння замахів на життя російських емігрантів на Заході і менше втручатимуться у справи Близького Сходу, – сказав Болтон.

Він додав, що саме агресивні дії РФ привели до введення проти неї міжнародних санкцій.

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До слова, Італія не застосовуватиме право вето щодо продовження європейських санкцій проти Російської Федерації.