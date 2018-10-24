У Кабміні прогнозують зростання тарифів на тепло і гаряче водопостачання вже з 1 грудня.
Тарифи на тепло і гаряче водопостачання можуть зрости з 1 грудня на 16%.
Про це у середу сказав журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Укрінформ.
– Нові тарифи на газ вводяться у дію з 1 листопада 2018 року. Процедура потребує перерахунку комунальних платежів на тепло і гарячу воду… За моїми попередніми розрахунками, підвищення становитиме 16%, – сказав міністр.
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Рева зазначив, що підвищення може відбутися не раніше 1 грудня.
Нагадаємо, 19 жовтня 2018 року Кабмін підняв ціни на газ для населення.
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