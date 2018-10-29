У Кремлі заявили, що зустріч президента РФ Володимира Путіна і глави США Дональда Трампа 11 листопада у Парижі є “звіренням годинників”.

Про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

– Зустріч буде на полях міжнародного заходу у Парижі з тієї домовленості, яка була досягнута у ході перебування тут (у Москві – Ред.) Болтона (радник президента США з національної безпеки Джон Болтон – Ред.), І головна мета – це звірити годинники, – сказав він.

Пєсков підкреслив, що не говорив про те, що за підсумками не буде підписано ніяких документів, як про це написали деякі ЗМІ.

– У президентів США і Росії дуже багато питань, щодо яких потрібно обмінюватися думками, – додав прес-секретар.

Зокрема, він згадав намір США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і двосторонні відносини між країнами.

– Ось це звіряння годинників і є головною метою цієї зустрічі, – зазначив Пєсков і додав, що підготовка зустрічі глав двох держав тільки почалася.

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До речі, Трамп сказав, яка “найгірша подія” трапилася з Росією.