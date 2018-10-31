PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Росія привезла в ООН представників ОРДЛО, але виступити їм не дали/

Росія привезла в ООН представників ОРДЛО, але виступити їм не дали

Росія привезла на Радбез ООН “голову Центрвиборчкому ЛНР”.

Члени Ради безпеки ООН відхилили пропозицію РФ запросити для участі в засіданні РБ щодо України представників ОРДЛО.

Про це йдеться в центрі новин ООН у Twitter.

Під час засідання Росія закликала членів Ради Безпеки ООН дозволити “голові Центрвиборчкому ЛНР” Олені Кравченко виступити на засіданні Радбезу.

Читайте: РФ переселила у Крим 108 тисяч росіян – Єльченко

Глава засідання поставив це питання на голосування: “за” залучення Кравченко до засідання виступила тільки Росія, 7 країн проголосували “проти”, ще 7 – утрималися.

Як повідомлялося, на засіданні Радбезу ООН 8 країн-членів ЄС закликали Кремль зупинити підготовку до псевдовиборів на Донбасі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

РФ переселила у Крим 108 тисяч росіян – Єльченко
Засідання Радбезу ООН: “вибори” в ОРДЛО можуть стати початком нової агресії РФ
Росія заявила в ООН, що готується до війни
Смертоносний голод в Ємені стане найгіршим в історії – фоторепортаж
Никки Хейли
Посол США в ООН Хейлі подала у відставку – ЗМІ
Миротворці ООН в Україні: на що очікувати та чого остерігатись
Провокації РФ в Азовському морі і миротворці – про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
Україна підписала угоду про безвіз з Уругваєм
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка