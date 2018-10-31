Росія привезла на Радбез ООН “голову Центрвиборчкому ЛНР”.
Члени Ради безпеки ООН відхилили пропозицію РФ запросити для участі в засіданні РБ щодо України представників ОРДЛО.
Про це йдеться в центрі новин ООН у Twitter.
Під час засідання Росія закликала членів Ради Безпеки ООН дозволити “голові Центрвиборчкому ЛНР” Олені Кравченко виступити на засіданні Радбезу.
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Глава засідання поставив це питання на голосування: “за” залучення Кравченко до засідання виступила тільки Росія, 7 країн проголосували “проти”, ще 7 – утрималися.
Як повідомлялося, на засіданні Радбезу ООН 8 країн-членів ЄС закликали Кремль зупинити підготовку до псевдовиборів на Донбасі.
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