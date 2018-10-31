Росія збільшила військову присутність у Криму та хоче розмістити там ядерне озброєння. Крім того, на півострові проводиться спеціальна політика зміни демографічної ситуації.

Росія більш ніж вдвічі збільшила військову присутність у Криму та намагається розмістити на півострові ядерне озброєння, повідомив постпред України в ООН, посол Володимир Єльченко на засіданні Ради Безпеки ООН.

Він також додав, що з 2014 року на територію Криму переселилася понад 100 тисяч громадян РФ.

– За період від 2014-го по 2017-й рік 108 тисяч осіб переїхали з Російської Федерації до Криму та Севастополю. Що це як не спеціальна політика зміни демографічної ситуації? – зауважив він.

Єльченко нагадав, що Росія продовжує ігнорувати наказ Міжнародного суду ООН, який вимагає від неї утримуватися від підтримання або застосування обмежень на можливість кримським татарам зберігати свої представницькі органи, зокрема Меджлісу, а також гарантувати доступність освіти українською мовою.

– Незважаючи на чіткий смисл цього наказу, цілий рік пройшов і Росія продовжує зберігати свою заборону на Меджліс. А кількість студентів, що навчається українською мовою зменшилася з понад 13 тисяч у 2013-2014 академічному році до лише 172 у 2017-2018 академічному році. Приділіть увагу і подумайте про ці цифри – понад 13 тисяч і 172. Оце так різниця, – наголосив Єльченко.

Крім того, у Криму дуже погана ситуація із дотриманням прав людини.

– ОБСЄ бачать, що РФ як окупаційна влада не може адекватно гарантувати та захищати права людини в Криму.

Більше 30 громадян України були затримані в Росії та в окупованому Криму за абсолютно надуманими політичними звинуваченнями, – наголосив Єльченко.

Нагадаємо, на засіданні Радбезу ООН вісім країн-членів ЄС закликали Росію зупинити підготовку до незаконних виборів на Донбасі.

Фото: Ognjen Stevanovic/Dreamstime