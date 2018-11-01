Російська Федерація ввела санкції проти України.
Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, якою ввів спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України.
Так, санкції введені відносно українських суддів, депутатів, бізнесменів, керівників відомств, зокрема, проти глави МВС України Арсена Авакова.
Рахунки, цінні папери та майно учасників списку санкцій, розташовані в Росії, підлягають блокуванню.
Крім того, заборонено виводити капітал громадян і компаній за межі Росії.
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До списку санкцій також потрапили:
- Аваков Арсен
- Ар’єв Володимир
- Віктор Пінчук
- В’ятрович Володимир
- Геращенко Ірина
- Геращенко Антон
- Голобуцький Олексій
- Гриневич Лілія
- Джемілєв Мустафа
- Кулеба Микола
- Ляшко Олег
- Мамчур Юлій
- Матіос Анатолій
- Муженко Віктор
- Найєм Мустафа
- Омелян Володимир
- Нищук Євген
- Павелко Андрій
- Порошенко Олексій
- Супрун Уляна
- Тимошенко Юлія
- Тука Георгій
- Турчинов Олександр
- Тимчук Дмитро
- Цеголко Святослав
- Чубаров Рефат
- Южаніна Ніна
- Ярош Дмитро
- Яценюк Арсеній
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про відповідні санкції щодо України.
Фото: Andrianocz/Dreamstime.com
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