Російська Федерація ввела санкції проти України.

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, якою ввів спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Так, санкції введені відносно українських суддів, депутатів, бізнесменів, керівників відомств, зокрема, проти глави МВС України Арсена Авакова.

Рахунки, цінні папери та майно учасників списку санкцій, розташовані в Росії, підлягають блокуванню.

Крім того, заборонено виводити капітал громадян і компаній за межі Росії.

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До списку санкцій також потрапили:

Аваков Арсен

Ар’єв Володимир

Віктор Пінчук

В’ятрович Володимир

Геращенко Ірина

Геращенко Антон

Голобуцький Олексій

Гриневич Лілія

Джемілєв Мустафа

Кулеба Микола

Ляшко Олег

Мамчур Юлій

Матіос Анатолій

Муженко Віктор

Найєм Мустафа

Омелян Володимир

Нищук Євген

Павелко Андрій

Порошенко Олексій

Супрун Уляна

Тимошенко Юлія

Тука Георгій

Турчинов Олександр

Тимчук Дмитро

Цеголко Святослав

Чубаров Рефат

Южаніна Ніна

Ярош Дмитро

Яценюк Арсеній

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про відповідні санкції щодо України.

Фото: Andrianocz/Dreamstime.com