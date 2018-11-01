PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / 322 громадян і 68 компаній - Росія ввела санкції проти України (ДОКУМЕНТ)/

322 громадян і 68 компаній – Росія ввела санкції проти України (ДОКУМЕНТ)

Російська Федерація ввела санкції проти України.

Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову, якою ввів спеціальні економічні заходи щодо 322 громадян і 68 компаній з України.

Так, санкції введені відносно українських суддів, депутатів, бізнесменів, керівників відомств, зокрема, проти глави МВС України Арсена Авакова.

Рахунки, цінні папери та майно учасників списку санкцій, розташовані в Росії, підлягають блокуванню.

Крім того, заборонено виводити капітал громадян і компаній за межі Росії.

Читайте: Зробимо, як потрібно: США анонсували нові санкції проти РФ

До списку санкцій також потрапили:

  • Аваков Арсен
  • Ар’єв Володимир
  • Віктор Пінчук
  • В’ятрович Володимир
  • Геращенко Ірина
  • Геращенко Антон
  • Голобуцький Олексій
  • Гриневич Лілія
  • Джемілєв Мустафа
  • Кулеба Микола
  • Ляшко Олег
  • Мамчур Юлій
  • Матіос Анатолій
  • Муженко Віктор
  • Найєм Мустафа
  • Омелян Володимир
  • Нищук Євген
  • Павелко Андрій
  • Порошенко Олексій
  • Супрун Уляна
  • Тимошенко Юлія
  • Тука Георгій
  • Турчинов Олександр
  • Тимчук Дмитро
  • Цеголко Святослав
  • Чубаров Рефат
  • Южаніна Ніна
  • Ярош Дмитро
  • Яценюк Арсеній

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 22 жовтня підписав указ про відповідні санкції щодо України.

Фото: Andrianocz/Dreamstime.com

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Це війна, яка зробить Україну сильнішою! – Геращенко про санкції РФ
Санкції проти України: чому це частина гібридної війни перед виборами
Україна закриває повітряний простір над Чорним морем на Херсонщині
МАУ змінює порядок перевезення ручної поклажі
Програму Доступні ліки заблокує новий лікарський закон – експерти
Катар ввів безвіз з Україною
В Україні хочуть заборонити авто з Росії. З 2019 року вони стануть дешевше євроблях
Жінка народила біля каси супермаркету. Сусідні каси продовжували працювати (18+)
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка