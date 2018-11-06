Верховна Рада має створити тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка розслідуватиме вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк та напади на українських громадських активістів. Для чого Україні потрібен цей інструмент – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Низка депутатів обіцяли 6 листопада блокувати трибуну ВР, якщо питання створення ТСК не буде підняте першим.

Зокрема, народний депутат Мустафа Найєм під час ефіру програми Свобода Слова відзначив, що напади на активістів – це стовідсотково системна історія.

За його словами, системність також полягає і у тому, як влада ставиться до активістів.

Так, СБУ не повідомляє результати розслідування нападу на Катерину Гандзюк через таємницю слідства.

– Пройшло 100 днів, ми маємо дізнатися, що відбувається: чи проводилися слідчі дії, чи допитувалися люди.

За словами народного депутата, слідча комісія дозволяє викликати цих людей, публічно питати в них, що відбувається, готувати звіти, які покажуть реальний стан справи.

Саме тому ТСК має бути зроблена.

Читайте: Смерть Гандзюк та понад 50 нападів: коли держава почне захищати українців?

Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Світлана Матвієнко закликала зробити ТСК дуже відповідально та залучити туди лише порядних адекватних людей.

Вона також зазначила, що громадський сектор проти того, щоб до складу ТСК входив Антон Геращенко.

За словами Світлани, громадськість постійно вела паралельне слідство щодо вбивства Катерини Гандзюк і тому знає, хто може бути замовником вбивства.

– Ми знаємо, хто. Ми видаватимемо ці деталі поступово, якщо правоохоронна система не працюватиме, як треба. Не вийде з виконавців зробити замовників, – заявила Світлана Матвієнко.

Хто замовив вбивство Катерини Гандзюк? Місцеві держслужбовці 69%, 9 votes 9 votes 69% 69%

Місцеві правоохоронці 15%, 2 votes 2 votes 15% 15%

Проросійські сили 8%, 1 vote 1 vote 8% 8%

Спецслужби РФ для дестабілізації 8%, 1 vote 1 vote 8% 8% Всього голосів: 13 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

У свою чергу, радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк відзначив, що усі зацікавлені в тому, щоб навколо справи вбивства Катерини Гандзюк припинилися маніпуляція і була створена ТСК.

– Якщо там замішані правоохоронці, нехай відповідають і йдуть на довічній строк. Я говорив, що важливо створити (ТСК. – Ред.). Вона може і буде працювати ефективно.

За його словами, депутати, які увійдуть до складу, матимуть доступ до закритої інформації, яке має слідство. Тоді буде, що сказати людям – справа рухається чи ні.

Нагадаємо, Національна поліція України заявила, що може розкрити вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Фото: УНІАН