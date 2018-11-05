Національна поліція України заявила, що може розкрити вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Катерина Гандзюк померла вчора, 4 листопада.

Поліція заявила, що у них вже є потрібна кількість матеріалів, щоб розкрити резонансне вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, заступник голови Нацполіціі Костянтин Бушуєв заявив, що, з огляду на існуючі докази, правоохоронні органи зможуть розкрити справу і довести вину всіх, хто причетний до вбивства Катерини Гандзюк, зокрема і вину замовників.

До слова, матеріали Національної поліції передали в роботу слідчого Служби безпеки України.

Нагадаємо, сайт Факти ICTV розповів, що робила Катерина Гандзюк, як займаються її справою і чому в Україні здійснюють так багато нападів на активістів.

Фото: УНІАН